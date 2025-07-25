Стилист назвал три самых модных летних платья

Стилист Александр Рогов назвал россиянкам три самых модных летних платья 2025 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

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По словам эксперта, в текущем сезоне наиболее актуальными оказались короткие прямые платья свободного кроя. Также список популярных возглавили изделия с кружевными вставками и отделкой и платья-футболки длины макси.

В качестве примера специалист привел снимки девушек в указанных нарядах черного белого, серого и коричневого цветов.

Ранее в июле сообщалось, что модные в 1990-х годах платья вновь стали трендом летом 2025 года. Речь идет о бандажных фасонах данного предмета гардероба, которые появились на показе французского бренда Herve Leger в 1992 году.