Пластический хирург рассказала, за счет чего похорошела Линдси Лохан

Линдси Лохан в последнее время настолько преобразилась, что порой кажется: перед нами совсем другой человек. «Вечерняя Москва» попросила пластического хирурга Софью Абдулаеву изучить фото актрисы «до» и «после» и оценить, что именно сделала звезда со своей внешностью.

© Вечерняя Москва

По мнению эксперта, при создании нового образа у Лохан однозначно была выполнена эндоскопическая подтяжка лба (подтяжка верхней трети лица):

Это видно по тому, что на фотографиях «до» очевидно выражены поперечные морщины лба и высота линии брови совершенно иная, чем на фото «после».

© Вечерняя Москва

Сами брови тоже изменились, их форма другая, и она звезде очень идет, считает доктор:

К слову, я своим пациентам тоже часто рекомендую после операции для изменения образа задуматься и о другой форме бровей. Особенно, если до этого они были тонкими. У Лохан как раз такой случай. Причем бровь шла над надбровной дугой и совершенно ей не подходила. Сейчас явно выполнен татуаж, за счет которого у нее даже изменились пропорции лица. Дело в том, что правильно выбранный угол брови всегда подчеркивает красоту глаз.

При этом пластический хирург усомнилась, что звезде была выполнена верхняя блефаропластика, потому что наполненность века осталась такой же, как до преображения.

Возможно, если и было небольшое иссечение кожного лоскута, то это точно не какая-то большая, широкая блефаропластика, — предположила врач.

Что касается линии средней и нижней трети лица, пластический хирург заметила следующее:

У актрисы появились новые пропорции подбородка, угол челюсти красиво подчеркнут. На фото «до» мы видим, что носогубный треугольник отличался тем, что была довольно глубокая носогубная складка. Сейчас он стремится вверх и полностью расправлен. Это означает, что была выполнена подтяжка средней трети лица.

Однако, каким именно образом — эндоскопическим или обычным, сказать сложно, так как волосы у Линдси всегда распущены и близко посмотреть не удается, объяснила специалист:

Но я предполагаю, что все-таки это была эндоскопическая подтяжка, при которой иссекаются избытки кожной складки через нижнее веко. То есть, соответственно, нижняя блефаропластика у Лохан также присутствовала.

Кроме того, у актрисы явно выведена гиалуроновая кислота из губ, уверена эксперт:

Потому что если вы обратите внимание на фото «до», то ее губы достаточно наполнены. Сейчас они не наполнены, но приподняты. Скорее всего, был выполнен булхорн — это хирургическая методика укорочения расстояния между основанием носа и верхней губой за счет иссечения кожного лоскута в области основания колумеллы и крыльев носа. Поэтому губы немного приподнялись вверх, приобрели более правильный и красиво подчеркнутый контур, стали максимально натуральными.

По словам доктора, это последняя тенденция среди всех голливудских звезд — вывести всю гиалуроновую кислоту и заполнить ее по максимуму препаратами для улучшения качества красной каймы губ.

Это могут быть коллаген, стволовые клетки или липофилинг, — уточнила хирург.

По ее мнению, невозможно не заметить красивую шею и качество кожи:

Возможно, на этих фото присутствует фотошоп, но однозначно можно сказать, что над качеством кожи она серьезно поработала. Скорее всего, помимо подтяжки лица, был еще и интраоперационный липофилинг — это процедура, которая заключается в пересадке жировой ткани (липофилинге) во время хирургического вмешательства.

Также, возможно, были введены столовые клетки либо мезенхимальные стволовые клетки (МСК), которые сейчас тоже активно используются, добавила врач.

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