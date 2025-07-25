Аглая Тарасова снялась в откровенном мини-платье

Российская актриса Аглая Тарасова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 407 тысяч подписчиков.

Звезда фильма «Лед» предстала перед камерой в полный рост в корсетном мини-платье черного цвета с белым бюстгальтером с цветочной отделкой. Также она надела кожаную кепку, перчатки без пальцев и остроносые туфли на каблуках.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

В подписи 31-летняя артистка указала, что данный образ получился в стиле американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес.