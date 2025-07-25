Выбираем лучшую летнюю обувь 2025

«У меня есть стилистическая присказка для клиентов, которые спрашивают, сколько пар обуви должно быть в гардеробе на сезон. Я всегда шучу, что обязательно пять: спортивная, темная, светлая, нарядная и одна просто удобная», — рассказывает стилист Юлия Живутская.

Несмотря на легкость подачи, формула действительно рабочая. Эксперт поделилась, без каких моделей не получится обойтись летом 2025, если мы говорим про реальную городскую жизнь.

Спортивная обувь

Мы не перестаем носить ее летом, особенно в больших городах, где выйти «в голой обуви» — значит через час вернуться домой с грязными ногами. Кроссовки этим летом уступили место ретро-кедам. Белые кеды, честно говоря, всем уже поднадоели.

«Летом 2025, если и брать кеды, то только не белые. Лучше в контрастных, сочных, леденцово-инфантильных цветах: желтом, голубом, розовом, светло-зеленом. Набирают популярность и сникерины — что-то между балетками и классическими кедами. Шнуровка, цвет, тонкая подошва, изящная линия — все работает на проявление женственности», — отмечает Юлия.

Но есть нюанс: на ноге с тяжелым бедром или просто при выраженном нижнем типе фигуры такие модели могут выглядеть слишком плоско и не пропорционально. Важно, чтобы ширина подошвы была соразмерна объему бедра.

Мокасины

Обувь, которую можно смело относить к категории «удобная» — это топсайдеры. Мягкие яхтенные мокасины, как правило, из замши или кожи, с декоративным шнурком по канту.

«Стилистически — это морская история, и топсайдеры отлично вписываются в такой стиль: особенно хорошо смотрятся с юбками и спортивными элементами в образе — ветровками, спортивной отделкой — шнурками, молниями, карабинами», — рассказывает Юлия.

Голая обувь

Один из самых заметных долгосрочных трендов — «голая обувь».

«К этой категории относятся босоножки, мюли, вьетнамки, сандалии в греческом стиле — с тончайшими ремешками или перемычками, которые почти не видны на ноге», — говорит специалист в сфере моды.

Название «голая» неслучайно: обувь визуально будто исчезает, не создает нагрузки на образ и позволяет легко надстраивать любой стиль.

Шлепанцы

Вьетнамки этим летом заполонили рынок. Формально они подходят почти ко всему — даже к костюму. Это про «новую расслабленность»: сочетание офисного комплекта и пляжной обуви уже не кажется странным, а выглядит как модный прием.

«Отдельно выделяется jelly shoes обувь из полупрозрачного пластика, по фактуре напоминающего желе. Или для тех, кто помнит — мыльницы из 80-х. Комбинировать такую обувь сложно: тут важно понимание трендов, бельевого стиля и пропорций», — обращает внимание Юлия.

Они играют роль акцента, но требуют очень точного стилистического обрамления: простые джинсы и футболка с ними не работают. Но вы точно, можете приобрести эту резиновую обувь для поездок к «мокрым» зонам — озеро, река, море.

Сандалии

Греческие сандалии и мюли — еще два тренда, без которых сложно представить обувной ряд этого лета.

Сандалии в греческом стиле — это про тонкие кожаные ремешки, из которых словно склеен силуэт обуви. Они почти неощутимы на ноге, зато визуально вытягивают ее, особенно если пальцы слегка выглядывают из-под длинного подола. «Такие модели работают в минималистичных, античных и натуралистичных образах, дают ощущение легкости, почти босоногого состояния», — акцентирует внимание стилист.

Мюли, в свою очередь, замена босоножкам: они маленькие, изысканные, тонкие. Модели из мягкой кожи с острым или квадратным мысом, чуть собранные, с хорошей посадкой — смотрятся аккуратно, но при этом дают ощущение расслабленности. Культовый пример, Кэри Бредшоу в мюлях в сериале «Секс в большом городе».

Классно, что летом 2025 года высокий каблук по-прежнему не в моде — и даже может испортить актуальный образ своей нарочитой высотой. Ему на смену пришла полная противоположность — кожаные тапки.

«Это как раз тот редкий случай, когда угодили всем. Модницы носят их с носками и трикотажными алладинами, а те, кто далек от моды, просто радуются невероятному комфорту: ногу сунул — и пошел. Отсутствие задника делает эту обувь практически внесезонной: она легко служит не только летом», — считает эксперт.

И, пожалуй, это самая актуальная альтернатива надоевшему дуэту «кеды и платье» — теперь модное сочетание выглядит иначе: тапки и юбка, тапки и летящее платье.

И не только

С нами летом 2025 остались и некоторые модели из прошлого сезона. Стилист выделила самые популярные: