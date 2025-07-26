Стилист назвал топ-3 модных платьев лета

Александр Рогов назвал топ-3 модных платьев лета, включая платья-футболки
Популярный стилист и телеведущий в личном телеграм-канале дал очередной совет модницам. Александр Рогов назвал топ-3 «самых модных платьев лета 2025». Среди актуальных моделей по мнению модного эксперта так называемые shift dress — короткие прямые платья свободного кроя. Кроме того, желающим быть в тренде стоит обратить внимание на платья с кружевными вставками и отделкой и длинные платья-футболки.
Ранее Рогов рассказал, какие украшения и аксессуары носить в эом сезоне.
«Судя по всему, нас ждёт камбэк максимализма в украшениях и аксессуарах. А нам с вами пришла пора распотрошить свои шкатулки и надеть всё лучшее сразу! Даёшь множество колец, обилие браслетов и слои ремней!» — объяснял стилист.