Названы наиболее подходящие для лета косметологические процедуры

Семь косметологических процедур, которые лучше делать именно летом, перечислила москвичкам в беседе с «Мослентой» врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова. Для начала она посоветовала присмотреться к процедурам с гиалуроновой кислотой.

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«‎Это одна из самых востребованных процедур в летний период. Ведь гиалуроновая кислота обладает способностью удерживать влагу, что особенно важно, когда солнечные лучи и высокие температуры могут приводить к обезвоживанию кожи. Процедуры биоревитализации и мезотерапии с гиалуроновой кислотой восстанавливают уровень увлажненности кожа. Правда, имейте в виду: чистый препарат все-таки лучше не использовать, поэтому стоит прибегать к инъекциям с адаптированными формулами, которые минимизируют риск раздражений», —

Далее в ее списке оказались витаминные инъекции. Комплексы витаминов C, E и группы B, вводимые под кожу, по ее словам, помогают восстанавливать и поддерживать водный баланс, а также активно борются с окислительным стрессом.

Также летом можно сделать неинвазивные процедуры — микротоковую терапию, которая использует электрические импульсы для стимуляции мышечной активности и улучшения кровообращения. Это способствует улучшению тонуса и упругости кожи. Еще один метод — RF-лифтинг, основанный на радиочастотных технологиях. Кроме того, подойдут и легкие химические пилинги, которые помогают обновить кожу и улучшить ее текстуру. Несмотря на то что многие опасаются проведения таких процедур в летний период, легкие пилинги, например, с фруктовыми кислотами, полезны и безопасны, уверяет Балакеримова.

Помимо этого, летом можно делать и ультразвуковую чистку, которая является эффективным и деликатным методом очищения кожи, а также фотоомоложение. Данная процедура особенно эффективна в борьбе с такими проблемами как пигментация, расширенные поры и неравномерный цвет кожи. Но при этом ее не стоит проводить на загорелой коже, поэтому лучше выбирать время для фотоомоложения в начале лета или осенью.

В заключение косметолог посоветовала карбоновый пилинг.

«Это процедура, во время которой используется угольная маска, которая наносится на лицо. Затем идет воздействие лазерных импульсов, которые активизируют процесс обновления клеток. Процедура отлично подходит тем, кто страдает от расширенных пор и избыточной секреции себума. Но помните, что решение о проведении карбонового пилинга в летний период должен принимать квалифицированный врач-косметолог, поскольку кожа после процедуры становится более чувствительной», — уточнила она.

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