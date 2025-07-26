На собственном концерте в Варшаве, в день своего 56-летия, Дженнифер Лопес устроила настоящий модный экшен прямо на сцене — и доказала, что умеет блистать в любых обстоятельствах.

Во время праздничного выступления у Лопес случился курьёзный инцидент с костюмом: сначала кто-то из команды пытался поправить ей наряд, но через пару секунд юбка полностью соскользнула вниз, оставив звезду в эффектных золотых трусах.

Джей Ло не растерялась ни на секунду! Она с улыбкой посмотрела на зал, начала позировать, как будто так и задумано, и с абсолютным спокойствием произнесла:

«Я тут, вообще-то, в одних трусах!»

Когда стало понятно, что юбка больше не поддаётся ремонту, Лопес просто сорвала её и бросила в толпу фанатов, сорвав овации.

Ранее на одном из концертов своего тура Up All Night в Испании 55-летняя певица вышла на сцену в блестящем бюстгальтере, чем вызвала фурор.