Стоматолог объяснил, почему темнеют зубы

Изменение цвета зубов может быть вызвано различными факторами, влияющими не только на внешний вид, но и на общее здоровье полости рта, рассказала стоматолог-гигиенист клиники «Мегастом» Инна Гришина. Главных виновников потемнения зубов она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

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Врач обратила внимание на то, что чаще всего зубы могут потемнеть из-за злоупотребления кофе, чаем и красным вином, это также может произойти из-за приема некоторых медикаментов или курения.

«Никотин и смолы, содержащиеся в табаке, могут привести к тому, что эмаль приобретет желтоватой или сероватый оттенок. Табачный дым также может спровоцировать развитие различных заболеваний полости рта, что дополнительно ухудшит состояние зубов, — предупредила она. — Неправильное применение методов отбеливания способно вызвать химическое повреждение эмали, что, в свою очередь, может привести к потемнению зубов».

По словам Гришиной, потемнение эмали может также быть результатом неправильной гигиены полости рта. Она подчеркнула: если не очищать зубы от налета и остатков еды минимум дважды в день, на их поверхности могут образовываться отложения, которые вызывают не только потемнение эмали, но и серьезные стоматологические проблемы.

Наконец, по словам Гришиной, негативно на цвете эмали могут сказаться заболевания печени и почек, а также злоупотребление фторсодержащими пастами и употребление фторидированных добавок.

Ранее стоматолог Кармен Йена Пуй дала советы по выбору зубной пасты. По ее словам людям, у которых часто возникает кариес, стоит отдавать предпочтение пастам с фтором.