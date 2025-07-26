Косметолог рассказал, какую косметику пора выбросить

Полки в ванной часто напоминают бюро находок, ведь чего там только не обнаружить, если задаться целью: кремы, срок годности которых истек еще при царе Горохе, пузырьки «на всякий случай», засохшие туши и подозрительно пахнущие шампуни. Но у вашей красоты нет срока годности — а у косметики очень даже есть. Как и другие нюансы. Чтобы не навредить коже, волосам и кошельку, разбор завалов нужно начинать без сантиментов. Косметолог Ирина Созинова рассказала о бьюти-продуктах, которые стоит выбросить без колебаний — и почему это важно.

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Старая тушь для ресниц

Если вы не можете даже вспомнить, когда ее покупали — выбросьте.

«Тушь живет 3–6 месяцев после вскрытия, потом в ней поселяются бактерии, и каждый раз, когда вы проводите щеточкой по ресницам, вы их буквально наносите в глаза. Это чревато воспалением, покраснением, залипшими ресницами и инфекциями. Даже если еще "много осталось", здоровье глаз важнее экономии», — утверждает эксперт.

Крем с истекшим сроком годности

Если крем пахнет странно, расслаивается или поменял цвет с приятного на подозрительный и невнятный — все, его час пробил. Срок хранения указан не просто так: активные компоненты теряют силу, а консервантов может не хватить, чтобы сдерживать рост микробов. Просроченный крем не только бесполезен, но и может вызвать раздражение или сыпь.

Средства с агрессивным составом

Помните этот бодрый гель, купленный, кажется, в Таиланде — с частичками ментола, спиртом и ощущением, будто вы сгоряча намазались жидким льдом, щедро сдобренным хлопьями чили? В мусор.

«Средства с агрессивными ПАВами, одушками и спиртом раздражают кожу, разрушают ее барьер и вызывают обезвоживание. Даже если баночка вызывает ностальгию — коже лучше без нее», — настаивает косметолог.

Застоявшиеся кислотные пилинги

Кислоты работают только при правильном pH и свежем составе. Если ваш пилинг давно стоит на полке, не закрывается плотно или хранился в тепле — его эффективность стремится к нулю. А вот более, чем возможного раздражения и шелушения никто не отменял. Кожа заслуживает не химических ожогов, а деликатного ухода и заботы.

Пудры, тени и румяна, которые пахнут старой бабушкиной косметичкой

Сухие текстуры живут дольше кремовых и жидких, но тоже не вечно. Если у теней нарушена текстура, они стали рыхлыми, пахнут затхло или не ложатся равномерно — смело прощайтесь. Такие средства могут вызвать раздражение на веках и испортить макияж вместе с настроением. Если ваша палетка старше трех лет — ей точно пора на покой.

Шампуни и маски, которые давно не радуют

Даже если средство еще по всем показателям явно «живое», но вы им не пользовались больше полугода — это тревожный знак. Видимо, вам сразу что-то не понравилось, поэтому давать такой косметике второй шанс было бы досадной ошибкой. Не стоит экономить на себе, на своем здоровье и красоте.