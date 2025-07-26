Лабуду обогнали по популярности технику Apple

По итогам второго квартала 2025 года китайский бренд Pop Mart, который стал известен благодаря игрушкам Лабубу, на маркетплейсе CDEK.Shopping занял 2,7% от всех заказанных из-за рубежа товаров, обогнав даже таких гигантов, как Uniqlo и Apple, доля каждого из которых составляет 2,2%. Среди всех Лабубу наибольшим спросом пользуется вариант Zimomo Angel — фигурка с белым мехом и серебряными крыльями.

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Как сообщает издание «Коммерсантъ», только за май и июнь Pop Mart продала игрушек составил 15,6 млн рублей. Популярностью у россиян пользуются не только Лабубу, но также коллекционные фигурки-сюрпризы, например, из серии Big Into Energy. Каждая фигурка символизирует какую-то эмоцию.

Недавно в России купили редкую игрушку Лабубу за 12 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Китае молодая девушка покончила с собой из-за того, что не смогла приобрести игрушку Лабубу.