Россияне вернулись к классическому стилю свадеб

В последнее время все больше пар, вступающих в брак, выбирают проведение церемонии в национальных традициях, отдавая предпочтение русскому народному стилю.

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Этот выбор обусловлен не только эстетическими предпочтениями, но и стремлением подчеркнуть свою связь с историей, культурой и духовными корнями своего народа.

Оформление церемонии бракосочетания в русском стиле включает в себя льняные наряды невесты и жениха с элементами народной вышивки, использование кокошников или венков, а также традиционные угощения и обряд «Хлеб-соль». Особый колорит церемонии придают свадебные напутствия под народные мелодии и колокольный звон.