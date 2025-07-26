Россияне вернулись к классическому стилю свадеб

Русский стиль популярен на свадебных церемониях курян
В последнее время все больше пар, вступающих в брак, выбирают проведение церемонии в национальных традициях, отдавая предпочтение русскому народному стилю.
Этот выбор обусловлен не только эстетическими предпочтениями, но и стремлением подчеркнуть свою связь с историей, культурой и духовными корнями своего народа.
Оформление церемонии бракосочетания в русском стиле включает в себя льняные наряды невесты и жениха с элементами народной вышивки, использование кокошников или венков, а также традиционные угощения и обряд «Хлеб-соль». Особый колорит церемонии придают свадебные напутствия под народные мелодии и колокольный звон.
«Работники ЗАГСа с уважением относятся к подобным инициативам и помогают молодоженам воплотить идеи, в которых живет национальный дух», — отметила врио председателя комитета ЗАГС Курской области Ольга Воробьева.