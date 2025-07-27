Как ухаживать за собой во второй половине лета

24 июля во всем мире отметили День заботы о себе. Отличный повод побаловать себя и выделить время для приятных уходовых процедур. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, что обязательно нужно сделать во вторую половину лета, чтобы сохранить красоту и здоровье.

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К августу волосы москвичей испытывают настоящий стресс, отмечает Валентина Глушкова, основатель крупного косметического бренда, экономист-аналитик.

Перепады температур «кондиционер-жара», пыль мегаполиса и UV-излучение делают свое дело. Структура волос нарушается, кожа головы страдает от обезвоживания, а кончики секутся сильнее обычного. Главная ошибка, которую я наблюдаю, — попытки «залечить» все проблемы одновременно агрессивными средствами. Многие начинают активно делать маски каждый день или, наоборот, резко меняют весь уход. Это только усугубляет ситуацию, — говорит «Вечерней Москве» эксперт.

Начните с детоксикации кожи головы. Поможет в этом пилинг для кожи головы. Он мягко удаляет накопившиеся загрязнения, остатки солнцезащитных средств и избыток себума. Используйте его раз в неделю в течение месяца.

Затем переходите к восстановлению. Сначала очищение, потом питание маской, увлажнение бальзамом и защита несмываемыми средствами.

В августе-сентябре ваша косметичка для волос должна содержать средства с конкретными компонентами.

Биотин восстанавливает поврежденные солнцем фолликулы. Пантенол глубоко увлажняет пересушенные пряди. Кератин или его растительные аналоги заполняют поврежденные участки. Натуральные масла (аргана, макадамия) создают защитный барьер. Для кожи головы полезны салициловая кислота в мягкой концентрации — для отшелушивания. Гиалуроновая кислота — для интенсивного увлажнения. Экстракты трав (крапива, лопух) — для успокоения раздраженной кожи. Избегайте агрессивных сульфатов — после летнего стресса кожа головы особенно чувствительна, — отмечает Глушкова.

Делайте в августе-сентябре стрижку кончиков волос — обязательно перед началом восстановительного ухода.

Также можно сделать мягкое тонирование безаммиачными красителями для восстановления цвета. Или ламинирование натуральными составами — оно защитит от осенней непогоды, — советует эксперт.

А некоторые процедуры лучше отложить до октября. Например, химическую завивку или выпрямление — волосы еще не восстановились после лета. Также не время для осветления — дождитесь полного восстановления структуры. Отложите и кератиновое выпрямление — эффект будет лучше на здоровых волосах.

Оливки выручают

Используйте для обертываний оливковое или кокосовое масло.

Уксус в помощь

Ополаскивание яблочным уксусом (1 ст. л. на литр воды) закрывает кутикулу, добавляет блеск волосам.

Чудо-маска

Попробуйте сделать маску из желтка и меда — природные протеины увлажняют волосы.

Лимон пересушит

Не добавляйте в маски лимонный сок в чистом виде — он может пересушить волосы.

Нет соде

Некоторые используют для очищения соду — она слишком агрессивна для тонких волос.

Никакого жжения

Откажитесь от горчичных и перцовых масок — после летнего стресса они могут вызвать раздражение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина Глушкова, основатель косметического бренда:

— Я постоянно тестирую продукты на себе. Вот мой алгоритм восстановления после лета.

Неделя 1–2: детоксикация. Пилинг раз в неделю, мягкий шампунь, увлажняющий бальзам.

Неделя 3–4: активное восстановление. Добавляю маски с кератином, сыворотку с биотином.

Неделя 5–8: поддержание результата. Полная система ухода, несмываемые средства для защиты. Переходный период — это возможность подготовить волосы к осенне-зимнему сезону. Правильный уход сейчас сэкономит вам время и деньги на восстановлении зимой.

ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ МОСКВИЧЕК

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ТОП-5 СРЕДСТВ

Тоник для лица увлажняющий Ecomake;

Пилинг для кожи головы 19Lab;

Гель для душа Tesori;

Очищающее средство с миорелаксирующим действием Hydropeptide Exfoliating Cleanser;

Тоник Sothys Vitality Lotion с экстрактом грейпфрута.

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