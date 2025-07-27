Жена продюсера Эрнста Софья снялась в бикини

Жена продюсера Константина Эрнста, Софья, продемонстрировала фигуру в купальнике. Актриса опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя Софья Эрнст была запечатлена в коричневом бикини с принтом. Знаменитость стояла с собранными волосами и без косметики у бассейна.

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Несколько недель назад Софья Эрнст стала лицом нового выпуска журнала Moodboard. Жена Константина Эрнста позировала в белом корсете с глубоким декольте и юбке с клетчатым принтом. Образ дополнил винтажный головной убор. Вместе с ней в кадре позировали трое детей в масках животных.

Софья Заика (в девичестве. — «Газета.Ru») официально стала супругой продюсера, который на 27 лет старше ее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Влюбленные предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью. У пары трое общих детей, которых они редко показывают в соцсетях: их старшей девочке Эрике восемь лет, младшей Кире семь лет, а сыну Льву, которого назвали в честь отца продюсера, четыре года.