Модель Эмили Ратаковски опубликовала фото без одежды

Модель и актриса Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной. Знаменитость разместила фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

34-летняя Эмили Ратаковски загорала в шезлонге на заднем дворе загородного дома. Модель была запечатлена в красной кепке без одежды. Манекенщица лежала с распущенными волосами и без косметики. Она прикрывала голую грудь руками. Звезда также выложила несколько снимков своего трехлетнего сына Сильвестра Аполло Бэра.

© Соцсети

Несколько недель назад Эмили Ратаковски вышла на публику в голубом мини-платье со змеиным принтом и глубоким декольте. Модель дополнила наряд черными босоножками на каблуках и серьгами. Манекенщица стояла перед камерой с распущенными волосами и макияжем с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами.

До этого Эмили Ратаковски стала лицом нового выпуска журнала Elle. Звезда подиумов позировала в цветочной блузе с разрезами и красных кожаных шортах. Волосы модели распустили и сделали нюдовый макияж. Съемка для глянца прошла на лугу в лесу. Эмили Ратаковски также примерила образы со свитером, платьями и не только.