Модель Бьянку Цензори вновь засняли в прозрачном боди

Модель Бьянку Цензори в «голом» боди засняли с рэпером Канье Уэстом. Фото и видео опубликованы на сайте Daily Mail.

Бьянка Цензори и Канье Уэст танцевали и обнимались на вечеринке. Модель появилась на мероприятии в черном прозрачном боди, под которое не стала надевать нижнее белье. Рэпер выбрал для выхода на публику черный кожаный бомбер, брюки и солнцезащитные очки.

До этого Бьянка Цензори опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, где предстала перед камерой в абсолютно прозрачном топе телесного цвета, под который не стала надевать бюстгальтер. Модель добавила к образу колготки в тон и парик с белыми локонами средней длины. Возлюбленная Канье Уэста сидела на полу, прикрыв волосами лицо.

Знаменитости поженились в 2022 году, но после торжественной церемонии вручения «Грэмми-2025» начали появляться слухи о расставании пары. По данным издания Page Six, влюбленные завершили отношения еще в феврале 2025 года.

16 марта сообщалось, что Канье Уэст вышел на публику с двойником Бьянки Цензори. Рэпера засняли вместе с девушкой, которая внешне напоминала его супругу, когда они шли в Лос-Анджелесе. В апреле Бьянка Цензори снялась с Канье Уэстом после слухов о разводе.