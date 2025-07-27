20-летняя дочь Клаудии Шиффер выложила фото в купальнике

Дочь супермодели Клаудии Шиффер, Клементина де Вер Драммонд, снялась в купальнике. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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20-летняя Клементина де Вер Драммонд предстала в кадре в черном слитном купальнике с вырезами. Дочь Клаудии Шиффер также надела кольца и браслет. Девушка стояла перед зеркалом с распущенными волосами и без косметики.

Клаудия Шиффер рассказывала, что оставила карьеру ради детей.

«В 20 лет моя жизнь крутилась вокруг карьеры, конкуренции и стремления к успеху. Но все изменилось, когда у меня появились дети. Сейчас я горжусь своей семьей и тем, что мои дети простые, земные люди. Их благополучие — главный приоритет для меня и моего мужа. <…> Я могла бы принимать участие в большем количестве фотосессий, показов и других проектов, но баланс между работой и временем с семьей гораздо важнее. Для меня важно быть рядом, когда моя семья нуждается во мне», — призналась звезда подиумов.

Клаудия Шиффер состоит в браке с режиссером Мэттью Воном. Знаменитости сыграли свадьбу в 2002 году. Торжество прошло в Англии, в сельской церкви XIV века. Супруги воспитывают троих детей: дочерей Клементину и Козиму и сына Каспера.