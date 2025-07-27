Возлюбленная Стетхэма в прозрачном топе вышла на публику

Модель Рози Хантингтон-Уайтли вышла на публику с возлюбленным, актером Джейсоном Стетхэмом. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли и 58-летний Джейсон Стетхэм посетили концерт рок-группы Oasis. Модель выбрала для мероприятия черный кружевной прозрачный топ и джинсы с ремнем. Актер появился на публике в белой футболке, джинсах и головном уборе. Влюбленные обнимались на фото.

© Газета.Ru

Модель состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году модель впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го звезда подиумов сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Рози и Джейсона родилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.

Недавно Рози Хантингтон-Уайтли показала фигуру в крошечном белом бикини и белых брюках. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Съемку она устроила на палубе яхты. Перед камерой она также снялась вместе с Джейсоном Стетхэмом и их детьми.