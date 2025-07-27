Певица Вера Брежнева позировала в крошечном бикини

Певица Вера Брежнева показала фигуру в купальнике. Поп-исполнительница разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

43-летняя Вера Брежнева предстала перед камерой в крошечном бархатном сером бикини, которое дополнила черной полупрозрачной накидкой и солнцезащитными очками. Певица позировала с распущенными волосами и без косметики.

© Соцсети

Недавно Вера Брежнева опубликовала в личном блоге фото и видео, где позировала в молочном макси-платье с глубоким декольте и разрезом. При этом поп-исполнительница не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость добавила к образу черные босоножки на каблуках и серьги. Ей уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле.

Позже Вера Брежнева стала гостьей показа люксового бренда Zuhair Murad в рамках кутюрной Недели моды в Париже. Певица вышла в свет в черном «голом» топе, жакете и прямых широких брюках. Образ дополнили красные туфли с острым мысом. Волосы ей уложили в гладкий пучок и сделали вечерний макияж.