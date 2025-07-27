Звезда дала совет, как сделать идеальные фото в бикини

60 лет — не повод прятать фигуру, если ты Элизабет Херли. Актриса и супермодель, известная по фильмам «Остин Пауэрс» и «Беглецы», уже давно превратила Инстаграм (запрещён в РФ) в личный календарь пляжных выходов.

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Почти каждую неделю Лиз публикует очередную серию откровенных фото в бикини — и всё с завидной уверенностью в себе.

«Каждый день в моей жизни — это день бикини», — признается она с улыбкой.

При этом Херли выглядит так, будто нашла способ остановить время: идеальная кожа, подтянутое тело и настроение в стиле «будь как Лиз». Но, как оказалось, и у звезды есть профессиональные хитрости.

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«Секрет идеального фото в купальнике? Запретите яркое солнце! Лучшее время — восход или закат. Я делаю классные снимки в 7 утра, а уже через час — бегу прятаться от солнца», — рассказала актриса.

Совет простой, но действенный. Утренний свет мягко подчеркивает рельеф, скрывает «лишнее» и делает кожу сияющей. Ну и, конечно, не забываем о главном ингредиенте — уверенности в себе, которой у Херли хоть отбавляй.