С чем носить джоггеры в 2025 году

Когда-то они были только для спорта, а сейчас в них можно выйти даже в офис.

Джоггеры — это удобные спортивные брюки, которые обычно изготавливаются из мягких эластичных материалов. У них свободный крой, и они часто оснащены резинкой на талии и манжетами на щиколотках, что делает их идеальными для занятий спортом и повседневной носки. Джоггеры могут быть как классическими однотонными, так и яркими с принтами или логотипами, что позволяет носить их в различных стилях.

«За последние годы джоггеры стали едва ли не обязательным элементом гардероба. Они словно стёрли границы между спортивной одеждой и повседневной модой», — Анастасия Пруцкова, стилист, арт-директор, художник по костюмам.

Название joggers отсылает к слову «бегун». В прошлом эти брюки действительно были частью спортивной экипировки, однако времена изменились. Сегодня джоггеры — это не просто удобные штаны, а вещь, которую можно легко интегрировать в повседневную моду и составить массу стильных и современных образов. Универсальность, комфорт и эстетика — вот что сделало их любимцами по всему миру. Существуют даже женские джоггеры.

Они давно перестали быть просто альтернативой спортивным штанам. Люди выбирают их не только за удобство, но и за ту свободу, которую они дают в модном самовыражении.

Основные принципы сочетания джоггеров с одеждой

Первый шаг к созданию стильного лука с джоггерами — это определиться, в каком направлении вы хотите двигаться. В зависимости от ситуации и предпочтений, эти штаны можно обыграть в повседневном (кэжуал), уличном или в спортивном стиле.

Если хочется удобства, подойдут классические модели с эластичными манжетами и регулируемым поясом. Обычно такие спортивные джоггеры шьют из хлопкового трикотажа, футера, иногда – полиэстера с добавлением эластана. Эти брюки хорошо тянутся и не сковывают движений.

Для кэжуального стиля лучше выбирать более классические варианты вроде моделей из плотного хлопка или смесовых тканей. Можно рассмотреть джоггеры с минимальным количеством спортивных деталей — например, без полосок по бокам или с классическим кроем.

В уличной моде, напротив, приветствуются эксперименты — смелые расцветки, необычные материалы и выразительные принты.

Стоит также учитывать пропорции: зауженные джоггеры лучше смотрятся с объёмным верхом, а модели свободного кроя — с более лаконичными вещами. Таким образом, удаётся создать гармоничный силуэт, визуально удлиняющий ноги и подчёркивающий фигуру.

С чем носить джоггеры: базовые сочетания

Футболки и топы

Футболка — пожалуй, первый и самый очевидный спутник джоггеров. Этот дуэт хорош своей простотой и расслабленностью. Комбинации с базовыми футболками создают чистый, лёгкий образ, а модели с ярким принтом выражают индивидуальность. В нижней части образа можно поэкспериментировать с крупными аксессуарами, яркими брелоками и модными обвесами.

Летом выбирайте модели в укороченном варианте, а в прохладу — лонгсливы с длинным рукавом. Слегка оверсайз верх отлично балансирует облегающие джоггеры со средней посадкой.

Такие комплекты часто выглядят непринуждённо, но при этом – собранно. В этом секрет их популярности. Человек будто ничего не делает специально, имеет спортивный образ и выглядит при этом идеально.

Свитшоты и толстовки

Толстовки, свитшоты — лучшие варианты для тех, кто хочет создать одновременно комфортный и стильный комплект. Особенно выигрышно смотрятся капсулы в одной цветовой гамме. А если хочется чуть больше динамики — можно сыграть на контрасте.

Зауженные книзу штаны прекрасно сочетаются с объёмным верхом, создавая модный силуэт. Иногда хочется просто чувствовать себя уютно и спокойно — и именно такие сочетания дают это ощущение. Они не требуют усилий и воплощают желания.

Рубашки и блузки

Неожиданное, но очень интересное сочетание — джоггеры с рубашкой. В мужском варианте отлично работают клетчатые модели, которые носятся нараспашку поверх футболки.

Женский образ с джоггерами и блузкой создаёт красивую игру между расслабленностью и утончённостью. Особенно хорошо смотрятся однотонные модели без лишнего декора. Они придают образу настроение недосказанности и стиля.

Важно правильно подбирать ткани: лёгкий хлопок или лён добавят лёгкости, а более плотные материалы подчеркнут строгость и собранность. Рубашку можно заправить наполовину или полностью. Так силуэт получится более динамичным.

С какой обувью носить джоггеры

Кроссовки

Безоговорочный фаворит — это кроссовки. Они логично продолжают спортивную эстетику и легко вписываются почти в любой образ. Белые — универсальный выбор. Но не стоит забывать и про цветные модели. Нюдовые, хаки, тёмно-синие или винные оттенки могут добавить индивидуальности и отлично подчеркнуть выбранную гамму образа.

Массивные модели подойдут для уличного и грубого стиля, а минималистичные — для более аккуратного лука.

Сандалии

На первый взгляд сочетание сандалий и джоггеров может показаться спорным, однако это отличный летний вариант. Главное — соблюдать чистоту линий. Лёгкие открытые модели и джоггеры из тонких тканей в светлой палитре создают расслабленный, стильный образ. Не надевайте носки под сандалии.

Ботинки и кеды

В холодную погоду лучшим выбором станут ботинки. Высокие кеды, челси или армейские модели— всё это тоже гармонирует с джоггерами, особенно тёмных тонов. Такая обувь добавляет харизмы и грубости, уравновешивая спортивный низ.

Кеды — отличный вариант на межсезонье. Белые или тёмные, высокие или низкие — важно, чтобы они сочетались по стилю с остальной одеждой и не спорили с длиной брюк.

Аксессуары, которые подойдут к джоггерам

Рюкзаки и сумки

Аксессуары и обувь не только завершают образ — они делают его живым.

Носить джоггеры можно с лаконичными рюкзаками, небольшими сумками через плечо в спортивном стиле. Выбирайте текстуры и цвета в тон к обуви или верхней одежде, чтобы всё смотрелось органично.

Также уместны тканевые шопперы, особенно с минималистичными надписями или принтами. Это добавляет расслабленности и городской непринуждённости.

Часы и украшения

Минималистичные часы с кожаным или металлическим ремешком могут придать образу элегантности. А простые украшения — цепочки, браслеты, кольца — характера. Главное правило здесь — не переборщить. Два акцента — максимум.

Головные уборы

Пробуйте носить бейсболки, панамы, шапки-бини, шляпы, банданы. Головной убор может изменить весь образ.

Он не только защищает от погодных условий, но и задаёт нужное настроение: от спортивного до урбанистического.

Сезонные сочетания: весна, лето, осень, зима

Варианты для тёплой погоды

Весной и летом лучше выбирать облегчённые джоггеры: из хлопка, тонкого трикотажа или вискозы.

В верхней части образа — футболки, топы, рубашки с коротким рукавом. Обувь — от лёгких слипонов до открытых сандалий. В жару комфортнее носить светлые, иногда — яркие или пастельные оттенки.

Солнцезащитные очки, кепки, лёгкие сумки — всё это помогает собрать цельный и запоминающийся образ.

Образы для холодного времени года

Носить джоггеры зимой и осенью можно, но лучше выбирать более плотные модели. Здесь в игру вступают спортивные брюки с начёсом, шерстяные и флисовые варианты.

Сверху надеваем объёмные свитшоты, утеплённые куртки, парки, иногда даже пальто или дублёнки — в правильной пропорции они смотрятся эффектно.

В качестве обуви могу порекомендовать кожаные ботинки, челси или высокие кроссовки. Не забываем про тёплые аксессуары: шапки, шарфы, варежки. Даже в самый морозный день джоггеры могут быть частью стильного образа.

Ошибки при сочетании джоггеров с одеждой

Одна из самых распространённых ошибок — перебор с акцентами. Когда в образе всё подчинено спорту – джоггеры, толстовка, кроссовки, рюкзак, – это выглядит как выход на тренировку. Чтобы избежать такого, разбавляйте стиль элементами кэжуала: рубашкой, пальто, часами.

Вторая ошибка — несоответствие верхней одежды. Например, слишком длинное пальто в сочетании с узкими джоггерами может съесть рост и сделать силуэт неуклюжим. Лучше выбирать куртки средней длины или приталенные варианты.

И ещё один нюанс — цвета. Неон и яркие оттенки сложно сочетать. Они могут выглядеть вычурно и испортить образ. Лучше выбирать нейтральный цвет джоггеров, а яркость добавлять через детали.

Стоит избегать также избыточного количества трендовых деталей в одном образе. Например, джоггеры с лампасами, яркий лого-худи, массивные кроссовки и панама — всё вместе может выглядеть перегруженно и неактуально. Важно помнить: умеренность — ключ к стилю.

Джоггеры — это не просто штаны, а гибкий модный элемент, с помощью которого можно экспериментировать и искать собственный стиль. Они одинаково хорошо работают и в расслабленном образе на каждый день, и в более продуманном луке для выхода на важное мероприятие.

Главное — не бояться играть: с текстурами, обувью, аксессуарами, длиной верха. Сегодняшняя мода — это не свод строгих правил, а инструмент для самовыражения.

Так что если вы всё ещё относитесь к джоггерам с предубеждением, просто попробуйте хотя бы один раз собрать с ними образ. Есть шанс, что вы пересмотрите свой гардероб и такие брюки станут его неотъемлемой частью.

Современный стиль прежде всего про комфорт, и джоггеры как нельзя лучше это доказывают. Не бойтесь выходить за рамки привычного, сочетая, казалось бы, несовместимое. Ведь именно так рождаются самые выразительные и индивидуальные образы.