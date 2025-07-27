Что такое философия lazy luxury в одежде и как ее использовать

Тренд lazy luxury (в переводе — «ленивая роскошь») ворвался в моду с легкой руки тех, кто хочет выглядеть по-настоящему дорого, но не готов часами продумывать образы и кому-то что-то доказывать. Это стиль вне времени и суеты: расслабленные силуэты, качественные ткани, минимализм без скуки. Он про комфорт, но не в спортивных штанах и худи, а в кашемировых брюках и шелковых рубашках, которые не нужно гладить. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как одеться в этом стиле.

Инвестируйте в ткани, а не в логотипы

Lazy luxury — это когда ткань говорит за именитый бренд и за ваше чувство собственного достоинства. Вместо кричащих лейблов выбирайте вещи из кашемира, тонкой шерсти, хлопка с шелком или льна.

«Главное — тактильное удовольствие и эффект „дорого-богато“ без стразов и ярких расцветок. Такие вещи не стареют и легко комбинируются, даже если вы надели их впопыхах. Особенно выигрышно смотрятся матовые фактуры — они подчеркивают спокойную уверенность, а не показную нарядность», — объясняет стилист.

Силуэт должен быть свободным, но не бесформенным

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В этом тренде нет места тесным джинсам или кричащим мини. Выбирайте рубашки oversize, прямые брюки, струящиеся платья — все, что движется вместе с вами. Главное — не превращаться в мешок. Один из секретов: оголить щиколотки или запястья — и вы уже в «расслабленной элегантности». Добавьте ремень с мягкой пряжкой или закатайте рукава — это придаст образу структуру и индивидуальность.

Палитра — от песка до сливок

Цвета в тихой роскоши не спорят между собой. Бежевый, сливочный, карамельный, графитовый, белый, теплый серый.

«Такой гардероб легко сочетать без усилий и всегда выглядит актуально и к месту, будь то офис, свидание или путешествие. Один яркий акцент — например, шарф мятного цвета или золотистые серьги — может сделать образ запоминающимся», — говорит стилист.

Обувь и сумка — лаконичные, но без компромиссов по качеству

Балетки без декора, простые сандалии на кожаной подошве, сумка-мешок из мягкой кожи, которую приятно мять в руках — так выглядит ленивая роскошь. Здесь тоже очень важна тактильность, а не узнаваемый логотип. Лучше одна идеальная пара, чем пять с маркетплейса. Отдавайте предпочтение натуральной коже и замше, особенно в нейтральных оттенках — это очень красиво и благородно.

Макияж и прическа: минимализм со смыслом

Легкий румянец, кремовые текстуры, волосы, будто их не укладывали (но, конечно, укладывали). Lazy luxury в бьюти — это сияющая кожа, ухоженные брови, блестящие распущенные волосы и нейтральный маникюр. Здесь важнее состояние, чем конкретный тренд: вы словно только что вернулись из отпуска, а не вышли из салона.