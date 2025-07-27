54-летняя телеведущая восхитила фигурой в откровенном купальнике

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующий снимок появился в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость позировала перед камерой, сидя на каменных ступенях в раздельном купальнике. Упомянутый комплект состоял из топа необычной формы и на завязках, а также плавок с низкой посадкой.

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При этом звезда показала плоский живот. В то же время она распустила мокрые от воды волосы и надела солнцезащитные очки.

Ранее 54-летняя телеведущая раскрыла секрет идеальных снимков в бикини. В первую очередь Холден порекомендовала использовать автозагар.