Как стильно подстричься мужчине после 40 лет

Когда мужчине исполняется 40 лет, запрос на стрижку часто кардинально меняется. Теперь дело не только в моде, но и в решении нескольких важных задач: выпадение и истончение волос, седина, непослушные кудри или наоборот очень жесткие волосы. Какую прическу носить, исходя из имеющихся проблем, нам рассказала парикмахер-модельер Мария Бурланкова.

При выпадении волос

Облысение самая частая проблема, которую пытаются скрыть при помощи стрижки. Если ситуация еще не критичная, хорошо работает удлиненная форма (андеркат, топ-кнот, сайт-парт) или легкая завивка: объемные волосы на макушке и короткие виски помогают скрывать ранние прозрачные зоны.

«Если же волосы сильно редеют, оптимальный вариант — короткая стрижка (бокс, полубокс), регулярное обновление и акцент на опрятности контуров. Когда волос практически не осталось, лучший выбор — полностью убрать остатки и сместить акцент на бороду: лысая голова и брутальная оформленная щетина — современный образ», — советует специалист.

При седине

Седина вызывает желание омолодиться едва ли не чаще всего. Контрастная седина на висках замечательно уходит в короткой стрижке (фейд, канадка, теннис).

«Тут важно поддерживать свежий вид — чем короче стрижка, тем чаще стоит посещать салон. Если же вас не смущает возрастная солидность, можно наоборот выбрать чуть удлиненную форму (Помпадур) и зачесывать волосы назад, что сделает образ мужественным и собранным», — говорит парикмахер.

Седые волосы лучше поддаются укладке в средних и длинных стрижках, становятся послушнее и, вопреки ожиданиям, выглядят элегантно.

Кудри и жесткие волосы

Иногда хочется их укоротить по максимуму (кроп, цезарь) — и это решение подходит тем, кому сложно справиться с текстурой. Но наш эксперт рекомендует попробовать оставить волосы длиннее (мужское каре). Мария:

«Запомните: локальный отращенный верх или низ часто выглядит странно, лучше всего смотрится натуральное равномерное удлинение. Дайте волосам „отдохнуть“ хотя бы полгода, позвольте естественным кудрям задать вашему образу неповторимость».

Многие отмечают, что удлиненные стрижки делают их моложе и интереснее, помогают избавиться от строгой, возрастной скуки в образе.