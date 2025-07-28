Внешность Кристофера Аткинса на новых фото вызвала споры в сети

Внешность звезды фильма «Голубая лагуна», американского актера Кристофера Аткинса на новых фото вызвала споры в сети. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

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64-летнего артиста запечатлели на автозаправке в Коннектикуте, США, когда он заправлял свою машину. Так, он предстал перед камерой в серой майке, шортах до колена с накладными карманами и растительным орнаментом и бежевых вьетнамках.

Читатели издания оценили кадры в комментариях. «Все равно кажется очень милым!», «Выглядит хорошо», «Все еще красавчик!», «Выглядит моложе своих лет», «Голливудские актеры стареют гораздо хуже, чем обычные люди», «Почему в свои 60 актеры выглядят намного старше?», «Кажется неряшливым», «Ему нужно сжечь эту майку», — разошлись во мнениях юзеры.

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