Известная актриса снялась в прозрачном нижнем белье

Известная британская актриса и фотомодель Хелен Флэнаган показала откровенное видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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В начале ролика 34-летняя звезда «Холби Сити» предстала в прозрачном боди розового цвета, которое было оформлено цветочными аппликациями и кружевами. Кроме того, на ней присутствовали чулки с подтяжками.

Затем Флэнаган переоделась и продемонстрировала фигуру в белом бюстгальтере и трусах с атласными вставками по бокам. Также знаменитость примерила пояс с изображениями вышитых цветов с подтяжками для чулок.

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Ранее сообщалось, что Хелен Флэнаган опубликовала фото в откровенном бикини. Тогда актриса снялась в раздельном купальнике, верх которого подчеркивал объем ее груди.