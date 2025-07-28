59-летняя Екатерина Андреева выложила фото в мини-шортах

59-летняя Екатерина Андреева в мини-шортах отдохнула на яхте
Российская телеведущая Екатерина Андреева в откровенном виде отдохнула на яхте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 640 тысяч подписчиков.
59-летняя знаменитость предстала перед камерой в слитном ярко-красном купальнике со шнуровкой на груди. Также она надела синие джинсовые мини-шорты, распустила волосы и повязала цветную повязку на голову.
В то же время ведущая сделала маникюр и педикюр с малиновым лаком и дополнила образ солнцезащитными очками с круглыми линзами.
«Если заниматься спортом — форма обеспечена», — заявила она в сторис.