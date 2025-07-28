59-летняя Екатерина Андреева выложила фото в мини-шортах

Российская телеведущая Екатерина Андреева в откровенном виде отдохнула на яхте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 640 тысяч подписчиков.

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59-летняя знаменитость предстала перед камерой в слитном ярко-красном купальнике со шнуровкой на груди. Также она надела синие джинсовые мини-шорты, распустила волосы и повязала цветную повязку на голову.

В то же время ведущая сделала маникюр и педикюр с малиновым лаком и дополнила образ солнцезащитными очками с круглыми линзами.