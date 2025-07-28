Певица Нюша поделилась с фанатами откровенным фото

Певица Нюша продемонстрировала фигуру в купальнике. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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34-летняя Нюша была запечатлена в синем блестящем крошечном бикини. Певица позировала с собранными волосами и без косметики, лежа на надувном матрасе в бассейне. Снимок был сделан во время отдыха поп-исполнительницы с детьми в Турции.

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В июне Нюша выступила на вечеринке журнала Marie Claire, которая прошла в Москве. Певица вышла на сцену в розовом мини-платье с глубоким декольте и открытой спиной, украшенном стразами. Поп-исполнительница также надела блестящие ботильоны на каблуках, серьги-кольца и массивный браслет. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж

Позже Нюша выложила фото в личном блоге в облегающем черном «голом» комбинезоне, который дополнила кожаным ремнем с шипами и высокими сапогами на каблуках. Певица также отказалась от бюстгальтера. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками. Интернет-пользователи восхитились внешним видом звезды.