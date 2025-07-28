Певицу Бьянку засняли в бикини

Белорусская и российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) снялась в купальнике. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

39-летнюю исполнительницу запечатлели на пляже в Крыму в белом бикини. Комплект состоял из топа-бандо итальянского бренда Diesel и трусов с заниженной талией и завязками на бедрах. Также знаменитость надела рубашку в зеленую клетку и уложила волосы в высокий пучок.

© Соцсети

При этом звезда станцевала перед камерой вместе с двумя мужчинами.

Ранее в июле Бьянка рассказала, что уменьшила грудь с седьмого до третьего размера.