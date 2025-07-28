Бывшая жена хоккеиста Малкина снялась в крошечном бикини

Бывшая жена хоккеиста Евгения Малкина снялась в крошечном бикини. Телеведущая Анна Кастерова позировала на вилле и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

«Любовь», — написала журналистка.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«Взбодрила народ», «Начался поиск. Вот, что значит, я свободна», «Фигура огонь», «Малкин много потерял», «Фантастика», «Красота спасет мир», «Маклин кусает локти», «Идеальная».

© Соцсети

О разводе Кастеровой и Малкина стало известно в мае 2025 года. Ведущая Зухра Уразбахтина рассказала об этом в своем Telegram-канале. Сами экс-супруги не дают комментариев журналистам и не отвечают на вопросы поклонников.

Телеведущая в 2016 году официально зарегистрировала отношения с Малкиным в США за несколько дней до рождения первенца. Супруги скрывали лицо ребенка и не показывали его публике три года. Но в 2019 году Малкин во время награждения вышел на лед с Никитой на руках, а в соцсетях поделился снимком с этого события. Подписчики спортсмена тогда отметили, что мальчик внешне очень похож на своего знаменитого отца.