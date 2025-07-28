Анастасия Волочкова залезла на пальму

Балерина Анастасия Волочкова в купальнике залезла на пальму. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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49-летняя Анастасия Волочкова показала, как проводила время на Мальдивах. Бывшая прима Большого театра позировала в крошечном синем бикини и солнцезащитных очках. Танцовщица собрала волосы и отказалась от макияжа.

Недавно Анастасия Волочкова призналась в беседе с НСН, что не может найти подходящего кандидата на роль ее мужа.

«Меня спрашивают, а почему вы ещё не замужем? Да потому что мне нужен человек, в котором должно быть три Волочковых по силе духа, силе воли, по умению выходить из испытаний с честью и достоинством. Это непросто — встретить такого мужчину», — поделилась артистка.

Волочкова рассказала, что в романтических и сексуальных отношениях ее привлекают подтянутые, спортивные и красивые мужчины. Однако в серьезных романах танцовщицу больше интересуют масштаб личности, сила духа, искренность и душевные качества человека.

По словам Волочковой, ее будущий супруг должен относиться к женщине как к драгоценности. Для нее важно, чтобы мужчина ценил ее и ее творчество. Балерина ищет доброго, светлого, искреннего и мощного по силе духа мужчину.