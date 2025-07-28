Какие кроссовки будут в моде этой осенью

Если раньше кроссовки считались сугубо спортивной обувью, то сегодня — это полноценный элемент стильного гардероба. Они сочетаются с пальто, строгими брюками, романтичными платьями и даже деловыми костюмами. Осень — идеальное время для городского стиля на плоском ходу, и лучше позаботиться об удачной паре заранее. Стилист Маша Ведерникова рассказала, какие модели будут актуальны в новом сезоне, и как выбрать кроссовки, которые прослужат долго.

Обращайте внимание на универсальные нейтральные цвета

Белые, бежевые, серые и приглушенные пастельные оттенки легко сочетаются с любой одеждой и не теряют актуальности.

«Именно такие кроссовки — основа капсульного гардероба на осень: их можно носить с пальто-халатом, джинсами, юбками миди и даже строгими брюками. Универсальность цвета — это и экономия, и выигрыш в стиле», — утверждает эксперт.

Толстая подошва остается в моде

Massive-силуэты никуда не уходят: кроссовки с высокой подошвой — это не только модный акцент, но и комфорт для городских прогулок. Они визуально вытягивают силуэт, особенно в тандеме с укороченными брюками или джинсами-клеш. К тому же они лучше изолируют стопу от холодного асфальта и сырости.

Кожа — лучший материал на осень

Текстильные модели — это про лето, а вот осенью на первый план выходит кожа: она не промокает и лучше держит форму.

«Выбирайте кроссовки из натуральной или качественной экокожи — особенно актуальны модели без лишнего декора, в духе минимализма. Такие пары легко переживут первые дожди и подойдут под тренч, который по-прежнему актуален», — советует стилист.

Лаконичные ретро-модели возвращаются

Ностальгия по стилю 70-х и 80-х добралась и до обуви — кроссовки в стиле old school с замшевыми вставками, шнуровкой и простым дизайном снова на пике. Эти модели смотрятся интеллигентно и нарочито «немодно», благодаря чему добавляют образу глубины. Особенно хорошо они работают в образах с джинсами и пальто свободного кроя.

Инвестируйте в качественные бренды, а не тренды на сезон

Модные эксперименты хороши, но пара по-настоящему удобных, износостойких и стильных кроссовок прослужит гораздо дольше. Бренды с репутацией предлагают модели, в которых сочетаются эргономика и эстетика. Такая покупка — это не сиюминутное увлечение, а инвестиция в комфорт и стиль на годы.