Пересадка жира для создания идеального тела: вся правда о липофилинге

В мире эстетической медицины, где инновации появляются чуть ли не каждый день, липофилинг занимает особое место. Главное его отличие от традиционных филлеров — использование собственного жира пациента, что сводит к минимуму риск аллергии и отторжения. Подробнее о процедуре «Вечерняя Москва» узнала у пластического хирурга, врача — дерматолога-косметолога Мадины Осман.

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Что такое липофилинг

Как рассказала специалист, липофилинг, по сути, — это пересадка жировой ткани из одной области тела, где есть ее избыток (например, живот или бедра), в другую, где не хватает объема (например, грудь или лицо).

Липофилинг — это не просто укол красоты, а полноценная хирургическая манипуляция, требующая от врача высокой квалификации и филигранной техники. Перед тем как решиться на липофилинг, нужно пройти обследование и консультацию со специалистом. Сама процедура, как правило, проводится под местной анестезией или общим наркозом и занимает от одного до трех часов. Все зависит от масштаба работ, — сообщила доктор.

Этапы липофилинга

Липофилинг происходит в несколько этапов:

первый этап — это липосакция, то есть забор жировой ткани. Существуют различные методы липосакции — от классической до ультразвуковой и лазерной;

второй — полученный жир проходит тщательную очистку и обработку, чтобы удалить поврежденные клетки и примеси;

третий — очищенный жир вводится в целевую область с помощью тонких канюль, равномерно распределяясь под кожей для создания желаемого объема и контура.

Таким образом, липофилинг — это не просто увеличение объема, а комплексная процедура, которая направлена на гармонизацию пропорций тела, — отметила Осман.

Показания к процедуре:

увеличение груди без использования имплантов;

коррекция формы ягодиц, увеличение объема губ для придания им чувственности;

разглаживание морщин и складок на лице для омоложения;

устранение асимметрии различных частей тела;

восстановление объема тканей после травм или операций.

Противопоказания к процедуре:

острые инфекционные заболевания;

обострение хронических болезней;

онкология;

лактация;

тяжелые формы сахарного диабета;

психические расстройства.

Плюсы липофилинга:

использование собственных тканей пациента, что снижает риск аллергии и отторжения;

естественный и продолжительный результат (однако не навсегда);

возможность одновременной коррекции фигуры (липосакция в донорской зоне).

Минусы липофилинга:

необходимость хирургического вмешательства с сопутствующими рисками;

возможность развития осложнений (инфекции, кровотечения, гематомы, некроз жировой ткани);

частичная потеря объема из-за рассасывания пересаженного жира (обычно приживается около 70 процентов);

необходимость повторных процедур.

На каких зонах тела применяют липофилинг

Универсальность липофилинга позволяет использовать его для коррекции самых разных областей тела и добиваться впечатляющих результатов, отметила пластический хирург. Основные направления:

лицо — настоящее спасение для тех, кто хочет вернуть молодость и свежесть. С его помощью можно увеличить объем скул, подбородка и щек, заполнить носогубные складки и морщины, придать губам чувственность и скорректировать их форму. Результат — помолодевшее, свежее и гармоничное лицо;

грудь — прекрасная альтернатива имплантам для тех, кто хочет увеличить грудь на 1–2 размера естественным способом. Кроме того, липофилинг позволяет скорректировать форму груди, устранить асимметрию и улучшить ее контуры;

ягодицы — можно увеличить объем, придать им более округлую и подтянутую форму, а также скорректировать их контур;

кисти рук — эффективный способ омоложения кожи в данной зоне.

Липофилинг также успешно применяется для коррекции рубцов и шрамов, восстановления объема тканей после травм и операций, увеличения объема голеней и других зон, — добавила Осман.

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