Джессика Альба похвасталась фигурой в топе

Голливудская актриса Джессика Альба показала фигуру в топе на фоне нового романа. Звезда разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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44-летняя Джессика Альба предстала перед камерой в черно-белом спортивном комплекте, который состоял из топа на толстых бретелях и леггинсов. Актриса также надела кепку, солнцезащитные очки, высокие носки и кроссовки. Артистка собрала волосы и отказалась от макияжа. Звезда позировала на фоне океана.

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Накануне папарацци подловили Джессику Альбу и ее возлюбленного Дэнни Рамиреса возле дома артиста в Лос-Анджелесе. Влюбленные целовались и обнимали друг друга. Знаменитости были одеты в спортивные штаны, кроссовки и кепки. Джессика Альба добавила к образу куртку, а ее бойфренд — футболку.

До этого Джессику Альбу заметили с Дэнни Рамиресом во время посадки на самолет до Канкуна. Сообщалось, что 13 июля влюбленные вместе вернулись в Лос-Анджелес. Как познакомились знаменитости, неизвестно.

При этом издание People со ссылкой на инсайдера писало, что Джессика Альба сейчас не готова к серьезным отношениям.