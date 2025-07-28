Как понять, что вам нужен ортодонт

Мимические морщины, асимметрия лица, нависающая губа, поплывшая линия подбородка, запавшие щеки — нередко пациенты идут с этими жалобами к косметологу, тратят внушительные суммы на филлеры, ботокс и массажи, но не получают стойкого эффекта. Причина может быть не в руках косметолога, а в зубочелюстной системе. В таких случаях нужен не укол, а капа, брекеты или сплинт. Косметолог Ирина Созинова рассказала о признаках, по которым можно заподозрить, что ваш случай выходит за пределы эстетики кожи.

Эффект от инъекций держится непропорционально мало

Если губы «спадают» через пару недель, филлеры «уходят» за месяц, а лицо снова обвисает, как только проходит отек, — стоит проверить прикус.

«При нестабильной работе челюсти мягкие ткани лица постоянно напряжены и „уезжают“ в прежнюю деформацию. Косметолог работает с поверхностью, а проблема уходит глубже — в кости и связки», — объясняет эксперт.

Лицо асимметрично, но не из-за мимики

Асимметрия бывает не только функциональной, но и структурной: одна сторона челюсти короче или смещена, и косметология тут бессильна. Неправильный прикус тянет за собой скулы, глаза и даже нос, создавая крен всего лица. Это не исправляется уколами — нужен ортодонтический план.

Частое напряжение мышц лица и шеи

Если вы ловите себя на том, что скулы будто «забиты», а в висках и затылке постоянное напряжение — это не просто стресс, а возможный симптом дисфункции ВНЧС.

«Снять мышечный спазм надолго не получится без коррекции прикуса или стабилизации челюстного сустава. Поможет только комплексная работа с ортодонтом и, возможно, остеопатом», — подчеркивает врач.

Форма лица резко изменилась с возрастом

Если до определенного возраста все было гармонично, а потом нижняя треть лица как будто «села» — дело может быть в сужении зубных дуг или потере высоты прикуса. Это часто случается из-за ночного скрежета зубами, неправильной нагрузки на жевательные мышцы или даже удаления зубов. Косметолог вернет объем лишь временно, тогда как ортодонт может восстановить структуру.

Косметолог сам направляет к ортодонту

Если ваш специалист по эстетике честен и опытен, он заметит, когда косметические процедуры бессильны. Все чаще грамотные косметологи сотрудничают со специалистами по исправлению прикуса, чтобы добиваться не «эффекта до следующего визита», а долгосрочного улучшения. Не стоит бояться консультации у врача-ортодонта — иногда это единственный путь к настоящей гармонизации лица.