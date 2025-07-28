Кендалл Дженнер выложила фото с моря

Звезда реалити-шоу и модель Кендалл Дженнер снялась в облегающих шортах. Манекенщица выложила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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29-летняя Кендалл Дженнер была запечатлена в белом топе с декольте, черных облегающих шортах и солнцезащитных очках. Модель собрала волосы в высокий хвост и отказалась от макияжа. Манекенщица сидела на бревне на фоне озера и гор.

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Несколько недель назад Кендалл Дженнер приняла участие в рекламной кампании новой коллекции бренда FWRD. На одном из кадров модель предстала без топа и бюстгальтера. Манекенщица была запечатлена в крошечных джинсовых шортах со шнуровкой и высоких сапогах. Звезде реалити-шоу сделали укладку и макияж в естественном стиле. Бизнесвумен стояла, облокотившись на лошадь.

В начале июня нутрициолог Моника Партье раскрыла секрет стройности Кендалл Дженнер. По словам эксперта, модель каждый день ест завтрак, в котором содержится всего 200 калорий.