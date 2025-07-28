Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович показала лицо без макияжа. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 2,1 миллиона подписчиков.

Певица предстала на кадрах видео в зеленом халате с растительным принтом и с уложенными в низкий хвост волосами. Она позировала в собственном саду, демонстрируя внешность без декоративной косметики.

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При этом знаменитость рассказала, что вернулась в Москву из Сочи вместе с возлюбленным — бизнесменом Денисом Шреером. Она отметила, что устроила себе выходной и собирается с избранником приготовить шашлык.