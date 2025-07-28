Как носить новый главный тренд летнего гардероба

Шорты, вдохновленные бельевым стилем, перестали быть атрибутом домашнего уюта и уверенно шагнули на улицы городов. Этот тренд, замеченный в коллекциях Dries Van Noten и Chloé, предлагает свежий взгляд на повседневную моду.

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Особенность этих шорт — в их универсальности и продуманном дизайне. Высокая талия – ключевой элемент, который подчеркивает силуэт, делая фигуру изящнее. Такой крой позволяет сочетать их с любым верхом, от строгих рубашек до легких топов. Свободный фасон, слегка расширяющийся книзу, добавляет образу воздушности, а ноги в таких моделях выглядят стройнее.

Материалы играют важную роль. Шелк, атлас и сатин создают эффект струящейся ткани, которая мягко облегает тело. Нежное кружево, украшающее края, добавляет нотку романтики, но остается минималистичным, чтобы не перегрузить образ. Иногда его дополняют тонкие детали: маленькие пуговицы или аккуратные банты, которые отсылают к эстетике прошлых эпох, но выглядят современно. Кружево может быть как в тон ткани, так и контрастным.

Цветовая палитра этого лета избегает кричащих оттенков. В моде мягкие, приглушенные тона: кремовый, бледно-розовый, персиковый или дымчато-лиловый. Для тех, кто предпочитает более насыщенные краски, подойдут глубокие оттенки бордо, синего или шоколадного. Принты встречаются редко, но если они есть, то это что-то ненавязчивое — мелкий горошек или тонкая полоска.

Чтобы шорты не ассоциировались с домашней одеждой, их нужно грамотно стилизовать. В жаркий день идеальным дополнением станет свободная рубашка из хлопка или льна, небрежно заправленная спереди. Для прогулок подойдет простая футболка, которая уравновесит расслабленный характер шорт. Вечером можно накинуть мягкий кардиган или надеть строгий жакет на голое тело. Вдохновение балетной эстетикой тоже в тренде: сочетание шорт с облегающим боди и балетками в пастельных тонах создаст нежный и стильный лук.

Обувь должна быть лаконичной. Минималистичные босоножки, мюли из мягкой кожи или вьетнамки на небольшом каблуке идеально дополнят образ. Украшения лучше выбирать скромные, чтобы не отвлекать внимание от главного акцента — кружевной отделки шорт. Такой подход позволяет создать гармоничный образ, где каждая деталь подчеркивает другую.