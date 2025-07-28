«Самая красивая спортсменка мира» ответила на критику откровенных нарядов

Признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира» Пейдж Спиранак ответила на критику откровенных нарядов. Соответствующее интервью публикует People.

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32-летняя гольфистка заявила, что ей нравится ее стиль в одежде.

«Я просто стараюсь принимать себя такой, какая я есть. Мое главное послание — всегда делайте то, что хотите, и носите то, что хотите. Для меня это означает носить вещи чуть более сексуальные, более облегающие», — объяснила она.

По словам знаменитости, на протяжении всей спортивной карьеры ее заставляли носить неудобную одежду. В связи с этим она стала появляться на поле для гольфа в более откровенном виде.

«Я начала носить майки и легинсы, и это вызвало такой шум среди людей. Они считали, что обнажение тела на поле — это неуважение к игре», — поделилась она своими воспоминаниями.

В заключение Спиранак призвала девушек не бояться носить открытую одежду.

«Они должны гордиться своим телом, особенно учитывая, сколько усилий они вкладывают в него, правильно питаясь и занимаясь спортом», — подчеркнула собеседница издания.

В марте дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум и итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе Лени Клум ответила на критику совместных с матерью съемок в нижнем белье.