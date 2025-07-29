Хайди Клум рассказала, как относится к пластике

Супермодель и телеведущая Хайди Клум в интервью изданию People рассказала о своем отношении к ботоксу и пластическим операциям.

© globallookpress

52-летняя Хайди Клум призналась, что не против ботокса для сохранения молодости. По словам супермодели, ей нравится то, что женщины стали откровенно рассказывать об уколах красоты и пластических операциях.

© Газета.Ru

«Я за ботокс. И я рада, что в наши дни так много известных женщин признаются, что ложились под нож хирурга. Кто бы ни захотел рассказать о пластической операции и поделиться опытом, дайте мне все пароли», — заявила манекенщица.

Телеведущая также высказалась о сексуальности после пятидесяти.

«Самое большое заблуждение о том, когда тебе за 50, — это то, что ты уже не в тренде. Но это не так. Мы и так у всех на виду. Не прячьтесь, когда вам за 50. Красота постоянно меняется, и я за перемены. Если все всегда одинаково, жизнь скучна», — отметила Клум.

Супермодель добавила, что не стыдится ни своего возраста, ни фигуры.

Хайди Клум также снялась для обложки журнала People. Манекенщица была запечатлена в белом мини-платье в пайетках у бассейна.

Несколько недель назад Хайди Клум опубликовала в личном блоге видео, где предстала перед камерой в бордовых плавках. Супермодель была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа в море. Знаменитость прикрывала голую грудь руками.

У Хайди Клум есть четверо детей: дочь Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также сыновья Генри, Йохан и Лу от британского музыканта Сила. Сейчас супермодель состоит в браке с гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Знаменитости поженились в 2019 году.