Врач рассказал об опасности мужской бороды

Длинная и густая борода продолжает оставаться в тренде. Многие мужчины специально отращивают ее и посещают барбер-шопы для коррекции. Но растительность на лице, несмотря на свою привлекательность, может привести к проблемам со здоровьем при неправильном уходе. Об этом сайту «Страсти» рассказала врач-уролог, дерматовенеролог Екатерина Макарова.

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Врач объяснила, что, при несоблюдении правил гигиены, борода накапливает органические вещества, которые становятся рассадником патогенной флоры.

«Слюна, грязь, остатки пищи, пот, косметические средства создают прекрасную среду для развития патогенной микрофлоры, а это приводит к появлению угревых высыпаний, заед, стоматитов и предрасположенностью к частым рецидивам инфекционных заболеваний», —

Врач добавила, что красота и рост бороды зависит от двух факторов: генетики и уровня тестостерона. Буквально по виду бороды можно сделать вывод о том, наделила природа этого мужчину высокой концентрацией андрогенов (мужских половых гормонов — прим. «Страсти») или нет.

Ежедневное бритье не менее опасно, чем борода, объясняет Екатерина Макарова. Такое заболевание как стафилококковый сикоз, связано с распространением гнойничковой инфекции в зоне усов и бороды после бритья многоразовыми бритвами.

«Иногда кожа становится такой чувствительной, что высыпания сохраняются даже когда человек переходит на безопасную бритву. Проявляется сыпь в виде гнойных пузырьков и воспаленных узелков в зоне усов и бороды, похожих на угри. Приятного мало. Таким мужчинам я сама, как врач, порекомендую бороду», —

Екатерина Макарова посоветовала мужчинам с растительностью на лице мыть регулярно бороду специальными шампунями, оберегать ее от засорения пищевым отходами и систематически поддерживать аккуратный внешний вид.