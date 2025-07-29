Какие цвета одежды могут оттолкнуть на первом свидании

Эти вещи с большей долей вероятности отпугнут любовь. Стилист Донна Кэмерон рассказала, вещи какого цвета отталкивают потенциальных партнёров на первом свидании. По её словам, лучше всего избегать для встречи-знакомства образов красного оттенка.

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Донна отметила, что алый ассоциируется с силой и чрезмерной страстью, что далеко не всегда уместно на первом свидании. Кроме того, стилист призвала избегать одежды чёрного цвета, который выглядит слишком «тяжёлым».

Чёрный элегантен, но часто отталкивает потенциального партнёра из-за слишком большого «веса». Обычно он хорошо смотрится только с ярким макияжем, а к этому во время знакомства тоже готовы не все, — сказала Кэмерон.

Эксперт также призвала отказаться от вещей серых и бежевых оттенков. Зачастую луки таких цветов вызывают ассоциацию с неловкостью и нежеланием выделяться.