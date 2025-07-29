Как навести порядок в шкафу и гардеробе: советы стилиста

Часто у женщин складываются такие ситуации, когда одежды в шкафу полно, а надеть нечего. Но такого хаоса в гардеробе можно избежать, как это сделать «ФедералПресс» рассказала стилист Анастасия Подрезкова.

«Так как весь этот хаос привести в порядок? Что делать, чтобы комплекты начали складываться, шкаф перестал трескаться от вещей, а любые сборы куда бы то ни было стали легкими?» – задается вопросами стилист и дает ответы.

Первый шаг – разбор гардероба. Не все вещи одинаково полезны, и пришло время избавиться от устаревшего, изношенного или просто не радующего. Однако просто избавиться от лишнего недостаточно. Составьте готовые комплекты из оставшихся вещей и сфотографируйте их. Начните с простых сочетаний: джинсы с рубашкой, брюки с блузой и т.д. Зафиксируйте удачные комбинации – это поможет понять, какие вещи нужно докупить и избавит от головной боли при сборе образов.

Если самостоятельно справиться сложно, стоит обратиться к специалисту, который поможет навести порядок в шкафу и создать стильные образы.

Для организации гардероба Анастасия рекомендует распределить одежду по категориям: отдельно низы и верха, пиджаки, трикотажные изделия и платья. Это упростит поиск нужных вещей и устранит путаницу.

Следующий шаг – формирование капсульного гардероба. Это небольшое количество вещей, которые хорошо сочетаются между собой. Создайте несколько капсул: для работы, прогулок, нарядную. При покупке новых вещей ориентируйтесь на то, что подходит к уже имеющимся.

Хотя эти действия могут показаться сложными, избавление от хаоса в шкафу сэкономит время и силы в будущем.