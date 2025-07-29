Что надеть в офис в жару, чтобы соблюсти дресс-код

Главное — правильная ткань

Большинство проблем в жару возникает из-за одежды из "жарких" материалов. Особенно это актуально для синтетических тканей: полиэстера или акрила. Они обладают влагоотталкивающими свойствами и отличаются плотным плетением. Из-за этого может возникнут парниковый эффект: пот не будет отводиться от кожи, теплообмен в организме нарушится. А это, в свою очередь, чревато последствиями для кожи, той же потницей.

Другая неприятная особенность полиэстера — он притягивает бактерии, которые вызывают неприятный запах. Из-за этого от людей в синтетике запах пота ощущается сильнее.

Натуральные ткани, наоборот, хорошо дышат, быстро впитывают и испаряют влагу. Вот самые подходящие материалы на жаркую погоду.

Лен. Этот материал считается самым лучшим в жару. Если рассмотреть льняные волокна под микроскопом, становится понятно почему: они прямые и гладкие. В результате ткань свободно впитывает и испаряет пот, что очень полезно в жару. Кроме того, обычно плетение у льняных тканей менее плотное, что позволяет воздуху свободно циркулировать. Да и сама по себе она жесткая, поэтому не будет липнуть к телу.

Хлопок. Ткань из хлопка также подходит для лета. Это дышащий материал, который хорошо отводит пот. Однако по сравнению со льном хлопковые волокна хуже испаряют влагу: из-за особенностей материала хлопковые нити более рельефные и лучше удерживают воду. Кроме того, хлопчатобумажная одежда мягче и сильнее прилегает к коже, что может быть неприятно в жару.

Шелк. Это еще один материал, который комфортно носить в жару. Шелк буквально охлаждает кожу: легкое и дышащее волокно хорошо пропускает воздух и впитывает влагу.

Общий совет — избегать плотных тканей, например джинсовых. В таких материалах в жару будет некомфортно, даже если у вещей свободная посадка.

Обращайте внимание на фасон

Облегающая одежда препятствует процессу терморегуляции и блокирует воздуху доступ к телу. В итоге пот хуже испаряется и человек сильнее страдает от жары. Еще один недостаток облегающих фасонов — больший риск образования мокрых пятен на ткани, например на спине или в подмышечных впадинах. Да и чувствовать что-то на теле, когда даже кожа кажется лишней, не всегда приятно.

Девушки могут обратить внимание на актуальные свободные платья и юбки в пол, благодаря которым кожа сможет дышать, а мужчины — на легкие широкие брюки и рубашки оверсайз с коротким рукавом.

Если дресс-код позволяет, можно надеть бермуды или трендовую юбку-баллон средней длины, однако носить открытую одежду нужно с осторожностью. И связано это не столько с тем, что не все компании разрешают сотрудникам носить укороченную одежду в офисе, столько с активным УФ-излучением, который может негативно сказаться на состоянии кожи и здоровья.

Цвет одежды важен

Светлая одежда считается наиболее подходящей для жаркой погоды. И не просто так: темные цвета (черный, темно-синий, болотный и так далее) поглощают больше света, в то время как белые ткани отражают солнечные лучи. Согласно японским исследованиям, проводимым с идентичными, за исключением цвета, рубашками поло, максимальная разница температуры нагрева одежды светлых и темных оттенков составляет около 15 °C.

Но если темная одежда не подходит для жары, почему бедуины традиционно носят черное? Во-первых, на ткань воздействует не только тепло окружающей среды, но и жар, исходящий от тела человека. Черная одежда поглощает тепло кожи, а не отражает его, как белая. Прибавьте к этому высокую температуру окружающей среды, свободный крой и ветреную погоду и получите своеобразный эффект дымохода, когда перегретый воздух поднимается вверх, охлаждая тело. Во-вторых, белая одежда хуже защищает от УФ-излучения, что чревато проблемами для здоровья в регионах с агрессивным солнцем.

Кроме того, для современных реалий темные ткани в жару хороши тем, что практически не меняют свой цвет при намокании: в таких никто не заметит, что вы насквозь пропотели, пока добирались до офиса. Также пятна пота поможет скрыть одежда с броским насыщенным принтом: взгляд как бы "запутается" и не заметит проблему. Главное, чтобы одежда не была серой: такая ткань слишком сильно отличается по цвету в сухом и мокром виде.

Ключ к успеху — в мелочах

Чтобы комфортно чувствовать себя в офисе в жару, нужно обращать внимание в том числе на незначительные детали. Например, нижнее белье с охлаждающим эффектом — настоящая находка для жары. Его производят из специальных технических тканей, которые используют для пошива спортивной формы: они отводят влагу от кожи и способствуют лучшей терморегуляции тела. Отдельный бонус для мужчин: нижнее белье с охлаждающим эффектом помогает поддерживать репродуктивное здоровье, хорошо сказывается на качестве спермы и фертильности.

Также в жару эксперты рекомендуют добавить в образ широкополую шляпу: дополнительная тень, когда на улице +30 °C, еще никому не повредила.

И конечно, обувь: стопы в жару должны дышать. В ногах человека расположены особые сосуды — артериовенозные анастомозы (arterio-venous anastomoses), которые играют важную роль в процессе терморегуляции и эффективно выводят лишнее тепло из организма. В том числе поэтому, если опустить стопы в холодную воду, ощущение прохлады появляется по всему телу. Заставьте этот механизм работать на себя: обратите внимание на обувь, которая оголяет кожу. Для женщин это могут быть стильные сетчатые босоножки, а для мужчин — туфли с перфорацией.

Обратите внимание на стиль smart casual

Даже самую "летнюю” вещь можно стилизовать так, чтобы она смотрелась уместно и по-деловому. Для этого идеально подходит стиль smart casual — современный дресс-код, в котором органично сочетаются профессиональная элегантность и модная небрежность. Люди, одетые в smart casual, отходят от офисной классики: в ход идут футболки и даже топы, комфортные, широкие брюки из натуральных тканей, юбки чуть выше колен и свободные платья. За счет стильных, порой строгих аксессуаров образы получаются сбалансированными. В этом модном течении можно черпать вдохновение в жаркую погоду.

Что, если отступить от дресс-кода никак нельзя?

Работа в некоторых организациях не предполагает даже малейшего отступления от дресс-кода. И как быть, если на улице плавится асфальт, но даже галстук снимать не положено? Ответ — современные технологии. Сегодня рынок предлагает множеством гаджетов и косметических средств, которые помогают быстро охладиться. А главное — они совсем незаметные.

Например, охлаждающие пластыри: их можно наклеить в область шеи под рубашку, эффекта хватит на четыре-восемь часов. Или салфетки с морозным эффектом, которые не только удаляют пот, но и мгновенно остужают тело. Существуют также охлаждающие спреи: пары пшиков на шею и запястья хватает, чтобы жара отступила.

Для более постоянного эффекта можно использовать специальные ошейники: незаметный аксессуар надевают на шею на манер шейной подушки. Устройство постоянно холодит кожу и не дает голове перегреваться. Приятный бонус: ошейники многоразовые, и купив такой однажды, вы решите проблему раз и навсегда.