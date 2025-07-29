Большие или маленькие? Как выбрать импланты для идеальной груди

Выбор имплантов для увеличения груди — важное решение, которое требует внимательного подхода и учета множества факторов. Одним из ключевых вопросов, с которым сталкиваются женщины, рассматривающие операцию, является размер имплантов: стоит ли выбрать большие или маленькие модели? Разбираемся с экспертом.

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Размер имплантов напрямую влияет на внешний вид груди, ощущение после операции и комфорт в повседневной жизни. Неправильно выбранный объем может привести к неудовлетворенности результатом, дискомфорту или даже необходимости повторной операции.

Об этом в интервью ИА RuNews24.ru рассказал известный российский пластический хирург – врач высшей категории, к.м.н., член ISAPS, РОПРЭХ Андрей Леликов.

Эксперт подчеркнул, что однозначно ответить на вопрос, какого размера выбрать имплант, очень сложно, поскольку многое зависит от исходных пожеланий пациента и исходного состояния тканей, растяжение ткани груди, роста, веса и конституции человека, его возраста.

«По опыту, конечно, женщины и девушки выбирают большой объём груди, чтобы в дальнейшем ее не переделывать. Были случаи, когда пациенты выбирали более меньший объём имплантов, но в итоге через какое-то время переустанавливали на более больший объём. Здесь многое зависит от пожеланий пациента, от круга общения пациента, от его образа жизни», - уточнил пластический хирург Андрей Леликов.

При этом более спортивные девушки выбирают импланты меньшего объёма, ведь образ жизни и окружение влияет в значительной мере на выбор формы и размера груди.

«Сейчас наблюдается мода на достаточно большой объём груди. Второй и третий размер груди наиболее популярны», - уточнил собеседник издания.

Андрей Леликов посоветовал перед принятием решения обязательно проконсультироваться с опытным пластическим хирургом, который поможет определить оптимальный размер имплантов для достижения мечты о красивой и гармоничной груди. Главное — это здоровье и удовлетворенность результатом.