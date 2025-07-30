Эксперт рассказал о плюсах и минусах пластики летом

Множество пациентов считают, что проводить пластические операции летом не стоит. Существует распространённое мнение, что жара и солнечные лучи увеличивают риск осложнений, из-за чего желающие прибегнуть к подобным вмешательствам откладывают их на осень или зиму. Тем не менее, современные методы пластической хирургии позволяют успешно выполнять операции в летний период.

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Доктор медицинских наук, профессор и главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян рассказал RuNews24.ru, почему лето может быть оптимальным временем для пластики.

Ключевым фактором является не сезон, а индивидуальные особенности пациента и специфика операции, акцентирует профессор. Современные технологии и методики позволяют минимизировать риски, связанные с летним периодом. Залогом успешного результата любой пластической операции, вне зависимости от времени года, являются грамотный подход хирурга и тщательная подготовка пациента.

Преимущество летней пластики заключается в улучшении кровообращения в тканях под воздействием тепла, подчеркивает эксперт.

«Это ускоряет заживление и сокращает период реабилитации. Такие процедуры, как ринопластика, блефаропластика, эндоскопическая подтяжка лица и фейслифтинг, могут от этого только выиграть. Быстрое рассасывание отеков и синяков улучшает косметический эффект и сокращает период восстановления».

Кроме того, лето предоставляет больше времени для реабилитации. Летние каникулы и отпуска позволяют пациентам спокойно восстанавливаться, не отвлекаясь на работу или другие заботы, что способствует снижению стресса и более быстрому выздоровлению.

Однако важно помнить о мерах предосторожности. После операций, особенно на открытых участках тела, необходимо тщательно защищаться от ультрафиолетового излучения, используя солнцезащитные кремы с высоким SPF. Правильный послеоперационный уход, согласно рекомендациям врача, является обязательным условием успешного восстановления.

Прежде чем решиться на операцию, необходима консультация с опытным хирургом. Он оценит индивидуальные особенности и подберет оптимальную тактику, включая выбор наиболее подходящего времени года для проведения процедуры.

В заключение, распространенное мнение о неблагоприятности лета для пластики – это, скорее, устаревший стереотип. При правильном подходе и соблюдении рекомендаций, лето может быть даже более предпочтительным периодом для некоторых операций. Главное – индивидуальная консультация с квалифицированным специалистом.