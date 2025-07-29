Многие считают, что в пасмурную погоду солнцезащитный крем не нужен. Однако именно в такие дни люди чаще всего получают ожоги. Причина проста: в отсутствие яркого света мы теряем бдительность, дольше находимся на улице и забываем о защите.

На самом деле ультрафиолетовые лучи, вызывающие ожоги, легко проходят сквозь облака – до 80% излучения достигает кожи даже в хмурую погоду. Более того, некоторые типы облаков могут усиливать воздействие УФ-лучей, создавая эффект линзы. Особенно это актуально в южных регионах и в часы, когда солнце находится высоко над горизонтом.

В чем разница между европейским и азиатским макияжем

Простое правило: если вы видите тень от предметов даже тусклую, солнцезащитный крем все еще необходим.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.