Как выбрать кремы для рук и ног

Летом кожа рук и ног нуждается в заботе ничуть не меньше, чем зимой — просто запросы немного другие. В жару хочется легкости, быстрого впитывания и ощущения свежести, а не плотных текстур, которые мешают надеть сандалии или оставляют неряшливые отпечатки на телефоне и глянцевой сумке. Хорошая новость: современные формулы это позволяют. Косметолог Лиана Давыдова рассказала, как выбирать кремы для рук и ног летом, чтобы они действительно приносили пользу, а не лежали без дела в ящике.

Обратите внимание на текстуру

Летние кремы должны быть максимально легкими: гелевыми, эмульсионными или флюидными. Они быстро впитываются, не оставляют жирной пленки и позволяют коже дышать.

«Идеально — если в составе есть алоэ, гиалуроновая кислота или экстракт огурца. Такие формулы особенно комфортны для ног, когда предстоит весь день в открытой обуви», — говорит эксперт.

Выбирайте увлажнение, а не питание

Зимой нам нужны плотные кремы с маслами, летом — влагу удерживающие компоненты. Лучше всего подойдут средства с глицерином, пантенолом, соком алоэ и молочной кислотой. Эти ингредиенты поддерживают водный баланс кожи, не утяжеляя ее. В жару питание легко заменить регулярным увлажнением — так кожа будет мягкой, но не перегруженной.

Не игнорируйте SPF в креме для рук

Кожа рук особенно подвержена фотостарению: пятна и морщины появляются быстрее, чем кажется. Летом выбирайте крем с хотя бы SPF 15–30, особенно если много времени проводите на улице.

«Это поможет сохранить молодость кожи, даже если вы не пользуетесь солнцезащитным кремом на постоянной основе. К тому же, современные SPF-формулы тоже могут быть легкими и невидимыми», — советует врач.

Для ног — охлаждающий эффект

Если у вас отекают ноги или вы много ходите, обратите внимание на кремы с ментолом, камфорой или экстрактом конского каштана. Они дарят приятную прохладу и улучшают микроциркуляцию. Такие средства можно хранить в холодильнике — эффект свежести усилится. Подойдут также гели для ног с эффектом «антиусталости», особенно в конце дня.

Избегайте плотных масел в составе

Масло ши, кокоса или авокадо лучше отложить до осени. Они могут быть слишком тяжелыми для летнего ухода, особенно если вы наносите крем перед сном или носите открытую обувь. В жару предпочтение стоит отдавать легким компонентам вроде масла виноградной косточки или жожоба — они питают, но не закупоривают поры. Это особенно важно при склонности к потливости и натоптышам.