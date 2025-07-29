Популярные в 90-х шлепанцы вернулись в моду

Популярная в 1990-х годах обувь вернулась в моду летом 2025 года. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

По словам журналистов, актуальность вновь обрели шлепанцы на платформе и танкетке. Подобные фасоны включили в свои коллекции многие известные бренды, в том числе Alaïa, Miu Miu, Coperni и Coach.

При этом указанные предметы гардероба предлагается сочетать с более сдержанными, чем в прошлом, образами. Например, их можно комбинировать с элегантными длинными пальто, структурированными пиджаками и платьями ниже колена.

Ранее также сообщалось, что модные в 1990-х годах платья вновь стали трендом летом 2025-го.