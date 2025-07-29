Как правильно уложить стрижку шэгги-боб

Стрижка шэгги-боб — главный тренд лета 2025. Это вариация классического боба, которая не требует сложной укладки. По словам экспертов, эта стрижка добавляет образу рок-н-ролльной энергии, сохраняя при этом элегантность. Она подчеркивает естественную текстуру волос и становится только лучше по мере отрастания.

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Особенность шэгги-боба в его слоях. Стрижка создает объёмный эффект с короткими, рваными прядями. Для тонких волос пышность добавляется благодаря легким слоям, а для густых — лишний вес убирается. Стилисты подчеркивают: мастер должен учитывать природную текстуру волос, чтобы подчеркнуть их сильные стороны.

Процесс создания шэгги-боба требует индивидуального подхода. Для волнистых волос мастера используют техники точечной стрижки, чтобы усилить естесствееное движение локонов. Для кудрявых волос предпочтительна стрижка на сухие волосы, чтобы видеть, как локоны ложатся в реальной жизни. Лицо тоже играет роль: правильно расположенные слои могут смягчить угловатые черты или сбалансировать округлые.

Укладка шэгги-боба — это искусство минимализма. Для кудрявых волос достаточно легкого крема, чтобы подчеркнуть локоны, и диффузора для восстановления объема. Прямые волосы оживают с помощью текстурирующего спрея или легких волн, созданных плойкой. Для тонких волос подойдет комбинация мусса и спрея для объема, а для густых — крем с защитой от тепла, чтобы управлять пышностью. Главное — сохранить расслабленный, естественный вид, избегая излишней фиксации.

Шэгги-боб отличается от классического слоистого боба своей дерзкой, деконструктивной природой. Если традиционный боб стремится к плавным линиям и мягким переходам, то шэгги-боб делает ставку на характер: короткие, неровные слои и часто челка, которая добавляет образу игривости.