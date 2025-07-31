Как летом использовать косметику с витамином C без вреда для кожи?
Несколько лет назад витамин С стал настоящим бьюти-открытием – бренды начали активно выпускать продукты с его содержанием. Очевидно, что этот компонент не собирается сдавать свои позиции – количество данных о его пользе для здоровья и молодости кожи растет в геометрической прогрессии.
Однако, хотя витамин С по-прежнему остается одним из наиболее изученных активных ингредиентов в косметологии, с ним связано много вопросов и мифов. В основном они о том, можно ли использовать продукты с витамином С летом или лучше отложить их до осени.
Так можно или нельзя?
Теплое время года - не повод отказываться от аскорбиновой кислоты в уходе за кожей. Да, витамин С делает кожу более восприимчивой к ультрафиолетовому излучению, но в то же время помогает ей защититься от солнечных лучей.
Тогда зачем беспокоиться?
Дело в том, что витамин С может влиять на выработку и "сопротивляемость" меланина, что делает его отличным помощником против пигментных пятен – этим свойством может похвастаться довольно ограниченный список ингредиентов. Кажется, что это именно то, что нужно летом, но ключевая роль меланина заключается в защите кожи от вредного воздействия ультрафиолета: загар, веснушки и неравномерная пигментация – результат этой борьбы. Когда мы используем витамин С, чтобы придать нашему лицу более однотонный вид, наша кожа может стать светочувствительной, что чревато не только эстетическими недостатками, но и проблемами со здоровьем – в этом случае значительно повышается риск развития рака кожи.
Как я могу защитить себя?
Витамин С можно и нужно использовать при высокой солнечной активности. Этот ингредиент может выполнять множество полезных для кожи задач, в том числе "устранять" дефекты, вызванные ультрафиолетовыми лучами. Когда речь заходит о безопасности его использования весной и летом, важно обратить внимание на несколько моментов:
- Прежде всего, если вы пользуетесь продуктами с витамином С, независимо от того, как вы проводите день - на пляже или в офисе - вам следует носить с собой солнцезащитный крем. Стоит отметить, что даже без ухода с витамином С, нам также рекомендуется не пренебрегать солнцезащитной косметикой, избегать длительного пребывания на солнце, прикрывать тело одеждой, носить широкополые шляпы и чаще бывать в тени.
- Если ваша кожа реагирует на витамин С раздражением и покраснением – это не очень распространенная ситуация, но все же случается – отдавайте предпочтение продуктам, содержащим небольшую часть этого ингредиента.
- Наконец, маркировка "для чувствительной кожи" на продуктах с витамином С означает, что формула максимально щадящая и возможность раздражения сведена к минимуму. Но чего следует избегать в продуктах с витамином С – это эфирных масел, особенно цитрусовых, если ваша кожа чувствительна или вы проводите много времени на открытом воздухе. Они могут сделать кожу более светочувствительной, тем самым увеличивая риск раздражения или нарушения пигментации.
- Если вы все еще опасаетесь использовать "аскорбинку" под воздействием солнечных лучей, отложите использование продукта на ночь. Тех нескольких часов, что вы спите, будет достаточно для того, чтобы кожа смогла воспользоваться преимуществами этого ингредиента.