Как летом использовать косметику с витамином C без вреда для кожи?

Несколько лет назад витамин С стал настоящим бьюти-открытием – бренды начали активно выпускать продукты с его содержанием. Очевидно, что этот компонент не собирается сдавать свои позиции – количество данных о его пользе для здоровья и молодости кожи растет в геометрической прогрессии.

Однако, хотя витамин С по-прежнему остается одним из наиболее изученных активных ингредиентов в косметологии, с ним связано много вопросов и мифов. В основном они о том, можно ли использовать продукты с витамином С летом или лучше отложить их до осени.

Так можно или нельзя?

Теплое время года - не повод отказываться от аскорбиновой кислоты в уходе за кожей. Да, витамин С делает кожу более восприимчивой к ультрафиолетовому излучению, но в то же время помогает ей защититься от солнечных лучей.

Тогда зачем беспокоиться?

Дело в том, что витамин С может влиять на выработку и "сопротивляемость" меланина, что делает его отличным помощником против пигментных пятен – этим свойством может похвастаться довольно ограниченный список ингредиентов. Кажется, что это именно то, что нужно летом, но ключевая роль меланина заключается в защите кожи от вредного воздействия ультрафиолета: загар, веснушки и неравномерная пигментация – результат этой борьбы. Когда мы используем витамин С, чтобы придать нашему лицу более однотонный вид, наша кожа может стать светочувствительной, что чревато не только эстетическими недостатками, но и проблемами со здоровьем – в этом случае значительно повышается риск развития рака кожи.

Как я могу защитить себя?

Витамин С можно и нужно использовать при высокой солнечной активности. Этот ингредиент может выполнять множество полезных для кожи задач, в том числе "устранять" дефекты, вызванные ультрафиолетовыми лучами. Когда речь заходит о безопасности его использования весной и летом, важно обратить внимание на несколько моментов: